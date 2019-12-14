屏東第2選區戰況激烈，雖蘇震清以無黨籍參選，但在蔡英文總統、立法院長蘇嘉全等人站台助陣下，顯然又成了經典的「藍綠大戰」，為此，國民黨屏東縣黨部批立法院長室變喬「嘉」大院，質疑綠營假補助真綁樁，而民進黨則反批對方抹黑中央建設屏東的用心。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝大動作開記者會質疑「蘇嘉全喬很大，公器私用，把納稅人的錢拿來綁樁？」她說，綠營不僅用人民的納稅錢給楊蕙如養網軍，用網路霸凌消滅政敵，最近蘇嘉全還為了姪子蘇震清選舉，到屏南來「大灑幣、喬經費」，不少地方人士被他叫來談補助，綁選舉。

「要求監察院應該介入調查！」她強調，屏東33鄉鎮都需要建設，蘇院長若是為家鄉爭取補助經費，應該一視同仁，若只給特定地區、特定人士，那麼就有立法院長室變成「喬嘉」大院、地方建設經費淪為選舉綁樁等爭議。

對此，蘇震清陣營回擊指出，國民黨籍參選人周佳琪的爸爸就是現任議長，他也常利用縣府經費補助地方，難道他這個動作也是在幫女兒綁樁？蘇強調，請不要為了選舉而抹滅中央建設屏東的用心，藍營2套標準的說詞會讓民眾很反感。

蘇嘉全辦公室指出，蘇院長身為屏東子弟，一直以屏東為傲，踏入政壇後更深受屏東鄉親的照顧與託付，擔任過國大、立委與縣長，對屏東的情感比任何人都深厚。

(中時 )