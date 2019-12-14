黃遠在新片《為你存在的每一天》中飾演欺負姚愛寗和陳品嫙母女檔的地痞流氓，角色原型取材自國高中時霸凌自己的學長，看過霸凌再演出霸凌，黃遠特別有感觸：「我看過那些欺負弱小的人的樣子、見過惡勢力的人，他們就是欺善怕惡。」演起來也相當到位。

黃遠國中唸的是寄宿學校，學長學弟制的校風很嚴重，有一次他被學長嗆，受不了就嗆回去，沒想到稍晚回寢室時，房間竟一片粉白，遭到有心人拿學校備用的滅火器「洗禮」，他說：「那時候學校要處罰都會開學生會，學生會的人都會串通好騙老師，違規的學生都不會被懲處。」

這種有規模的霸凌相當可怕，就連黃遠想要跟父親黃仲崑求救，經過其他學生串供，搞到連老師都不知道真相，導致黃仲崑聽到假的消息，反過來罵黃遠，讓黃遠越來越不敢跟家人講被欺負的事，那時唯一挺他的，只有在學校的女朋友，「我搞不懂為什麼要欺負我，可能忌妒我吧，我不知道。」

黃遠有原住民血統，五官十分立體。（粘耿豪攝）

開拍前黃遠替演出的霸凌者塑造背景，預設角色是在富裕家庭成長，但父母忙於工作沒空在旁陪伴，父親只會塞生活費給他，才養成反骨性格，而黃遠本人經歷則完全不同：「像我爸爸是很正派的人，教我從小就學習分辨對錯。」出社會工作後黃仲崑就不再多管，只會對他說加油。電影上映中。

(中時 )