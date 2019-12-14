94歲的馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今天再度提到他續任到2020年之後的可能性，不願就下台時間做出明確承諾。

馬哈地去年透過選舉重掌政權，使陷入貪污的前任國民陣線（Barisan Nasional）聯合政府在執政60年後遭到歷史性挫敗。馬哈地也曾領導過這個聯合政府。

2003年馬哈地退休前已當了22年的首相，當時他的引退為如今聲譽掃地的前首相納吉（Najib Razak）出掌政權舖路。

馬哈地在卡達出席年度「杜哈論壇」（Doha Forum）時說：「我們曾經有個願景，要在2020年成為已充分發展國家，可惜在我卸任後，新的領導階層走上了不同方向，改變了政策，使得這個目標無法在2020年達成。」

「如今我們只好再努力，至於實現目標的時間則延後到2025－2030年之間。」

「我曾經承諾，一旦解決前朝遺留的某些重大問題，我就會下台。我承諾，一旦聯合政府提名首相候選人，我就會下台。」

被視為馬哈地可能接班人的人民公正黨實權領袖安華（Anwar Ibrahim）曾表示，他預期將在2020年5月前後接任首相，但馬哈地已多次公開否認這種說法。

(中央社)