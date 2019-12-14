元大金控與元大文教基金會14日舉辦的「元大幸福日」活動很溫馨！來自中部偏鄉及弱勢學童200多人及志工共近400人，在環境優美的亞洲大學透過闖關活動及寓教於樂等課程學習，讓弱勢學童感受社會溫暖，也拓展視野，提前歡度聖誕節。

元大金控與元大文教基金會「元大幸福日」活動在亞洲大學舉行，元大集團志工有72人參與、亞洲大學有高達80名志工學生支援。主辦單位邀請自中部縣市8個社福單位、219名偏鄉與弱勢學童，規劃互動遊戲認識理財觀念、闖關遊戲寓教於樂等學習、休閒活動，陪伴學童提前歡慶聖誕節。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，小朋友到了美麗的亞洲大學校園，可以和志工哥哥姐姐一起同樂，也可以學到課堂外的知識，元大和亞大的志工們一起陪伴，帶給孩子大大的幸福。

輔大台灣偏鄉教育關懷中心副主任朱珈儒向元大金控與元大文教基金會表示感謝，並指出，「元大幸福日」活動每年在北、中、南舉辦3場活動，關懷照顧偏鄉學童，志工則像聖誕老人一樣，把喜悅與幸福分享給現場孩子。

受邀團體不乏多個「迷你小學」，距離最遠的是位於南投信義鄉玉山腳下的東埔國小，由校長朱懿幰帶著全體學生一同參加；彰化縣最南端的土庫國小，校長謝秀華相信「只要有心沒有距離」，全校學生不到40人，每名學生平均1年閱讀200本書以上，獲得閱讀磐石學校獎。

(中時 )