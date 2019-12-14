民進黨北市第二選區（士林、大同區）爭取連任的立法委員何志偉於14日晚間舉辦「2020台灣要贏 保安宮團結音樂會」並力邀基隆市長林右昌及民進黨副秘書長林飛帆前來助陣。（吳康瑋攝）

民進黨北市第二選區（士林、大同區）爭取連任的立法委員何志偉於14日晚間舉辦「2020台灣要贏 保安宮團結音樂會」並力邀基隆市長林右昌及民進黨副秘書長林飛帆前來助陣。（吳康瑋攝）

音樂會特別邀請歌手蔡小虎、康禎庭、孟凌等藝人前來助陣，其中，康禎庭更在音樂會中，為何志偉獻唱「站在高崗上」，期待他可以遙遙領先，為市民謀福利，而何志偉也在蔡小虎的歌聲中，用快跑的方式上台。（吳康瑋攝）

音樂會特別邀請歌手蔡小虎、康禎庭、孟凌等藝人前來助陣，其中，康禎庭更在音樂會中，為何志偉獻唱「站在高崗上」，期待他可以遙遙領先，為市民謀福利，而何志偉也在蔡小虎的歌聲中，用快跑的方式上台。（吳康瑋攝）

民進黨北市第二選區（士林、大同區）爭取連任的立法委員何志偉於14日晚間舉辦「2020台灣要贏 保安宮團結音樂會」並力邀基隆市長林右昌及民進黨副秘書長林飛帆前來助陣。（吳康瑋攝）

2020大選倒數不到一個月，民進黨北市第二選區（士林、大同區）爭取連任的立法委員何志偉於14日晚間舉辦「2020台灣要贏 保安宮團結音樂會」並力邀基隆市長林右昌及民進黨副秘書長林飛帆前來助陣，林右昌現場對來聲援的市民坐個機智問答，他說「總統蔡英文2020大選的對手韓國瑜是哪個黨的」，台下民眾紛紛回應說是國民黨，更有人大喊共產黨，林右昌則笑稱「都不對，他是金光黨」。

林右昌表示，在自己擔任基隆市長後，基隆從非六都執政品質及支持度的最後一名躍升成為第一名，他強調，這就是「綠色執政的品質保證」。他談及國民黨總統候選人韓國瑜，並指出，韓在高雄上任後，市長大位都還沒坐暖，就跑去選總統，根本不夠資格。他笑稱韓國瑜根本就是「金光黨」，從高雄開始騙選票，現在要來騙全台灣的人民了。

林右昌希望全台灣民眾可以擦亮雙眼來投票，因為台灣人已經歷過一次失望，他呼籲民眾，因為上次投票率只有60％左右，他希望大家走出同溫層，為民進黨總統候選人蔡英文、立法委員何志偉拉三種票，並指出，第一種為上次沒有投給蔡英文、何志偉的人，第二種則是上次沒出來投票的人，第三種就是首投族，讓少年人回來投神聖的一票，用自己的雙手團結起來，選出最民主的總統及立法委員，他最後笑說，自己知道台下為民進黨聲援的民眾都很氣憤，但是他希望民眾可以了解，高雄市民絕對更生氣，所以這次大家一定要理智的投票。

今晚保安宮團結音樂會特別邀請歌手蔡小虎、康禎庭、孟凌等藝人前來助陣，其中，康禎庭更在音樂會中，為何志偉獻唱「站在高崗上」，期待他可以遙遙領先，為市民謀福利，而何志偉也在蔡小虎的歌聲中，用快跑的方式上台，更指出，自己將會以廟口、水岸、老社區、長照等方面的整合及創新，來帶給市民朋友最豐富、最具深度的照顧。

(中時 )