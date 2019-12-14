朱立倫（右二）強調，傅大偉從基層出生，在地方認真服務，若他未來能當選嘉義市立委。（張毓翎攝）

大批支持者到場熱情支持。（張毓翎攝）

國民黨總統候選人韓國瑜與嘉義市立委候選人傅大偉14日在北香湖公園聯合造勢，前新北市長朱立倫、國民黨黨主席吳敦義先後到場助陣；吳敦義說，現在台灣經濟、治安、外交都不好，蔡英文3年多的政績就像空心菜一樣，因此，一定要讓「空心蔡」下架，上架「中華民國派韓國瑜」。

吳敦義說，任何一個國家有4根重要的支柱，第1根支柱是「廉能政府」，清廉又有能力，但現在蔡英文都隨便用人，既無能力又不清廉；第2根是「繁榮經濟」，一定要均富的經濟，讓大家都能賺錢，像是韓國瑜所說的「台灣安全、人民有錢」。

吳敦義說，第3根是「社會安全」，台灣已多年沒發生殺人分屍案，去年台北、台南都發生連續殺案，這種治安民眾過得都很怕；第4根是「外交」，本來就是一中各表的九二共識，維持兩岸和平穩定發展，她也不會做，做到兩岸對立，以前台灣有簽訂ACFA，讓台灣許多農產品、石化、紡織、機械及車輛，免關稅出口到大陸，每年賺幾百億以上，但現在經濟卻越來越差。

吳敦義說，蔡英文的年金改革不公不義，軍公教警消人員本來就是像公司行號一樣，用心做事，未來他們退休後，要給他們該得的，若要改革應考量到物價上漲、經濟成長的比率，確保退休軍公教警消人員，他們認真奉獻，故要給他們退休後全家溫飽的生活。

吳敦義說，拜託大家領政黨票時看清楚，在中國國民黨上方空格蓋下，讓國民黨在立法院席次能過半，韓國瑜當總統後，除認明一位能力好的行政院長，還要有立院的支持，因此國民黨一定要超過60席，才能將不公不義的預算、法案撤掉。

朱立倫強調，傅大偉從基層出生，在地方認真服務，若他未來能當選嘉義市立委，一定能協助到市長黃敏惠推動市政，現在大家要團結，共同增加朋友、減少敵人。

吳敦義高喊，中華民國是我們的國家，兩岸能夠和平穩定發展，台灣經濟繁榮、治安穩定，國民有健康生活，就是他們未來的目標。

(中時 )