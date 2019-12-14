#直擊/韓國愉快舞蹈！被會計耽誤的超動感舞者。(影/中時電子報)

只見他扭出「那個點，動作的點」時太激動！眼鏡都扭掉了呢(圖/中時電子報FB)

韓流席捲全台，《街頭大聲公》特派員日前在北市圓山花博園區，捕獲「韓國愉快舞蹈者」，一位超動感的男子正在跳Twice，訪問他說自己的工作是會計，但超愛韓舞，精髓就是要扭出「那個點」，他更透露「不跳舞就會渾身不對勁，每周花三、四天來練舞」。

《街頭大聲公》特派員日前出訪時，在捷運站內捕獲「韓國愉快舞蹈者」，只見他跟著音樂旋律，每個踢腿動作都很到位，態度都出來了。

特派員上前詢問他背後的故事，他說他剛剛跳的舞風是K-POP，還表示K-POP的靈魂精髓在「那個點，動作的點」，然後他就信手拈來示範了一下wave，每扭一下就要扭出「那個點」上面。他說要有那個點停住一下，然後再接著做接下來的舞蹈動作。

「韓國愉快舞蹈者」表示「不跳舞就會渾身不對勁，每周花三、四天來練舞」。他說自己在做會計工作，他說他算是不跳舞就全身不對勁的人，就算沒有跳舞，腦中還是不停會有音樂的旋律還有舞蹈動作出來。《中時電子報》也吐槽他是「被會計給耽誤的舞者」。

最後，他秀出一段很動感的Free Style，只見他非常投入地扭動，攝影表示，看了都很怕被汗甩到。

(中時電子報)