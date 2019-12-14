恆春有群長期關心流浪動物的年輕人，他們為呼籲大家不要買賣動物，特地籌畫「不要買」義賣市集，14日起一連2天在山腳里活動中心登場。（謝佳潾攝）

恆春有群長期關心流浪動物的年輕人，他們為呼籲大家不要買賣動物，特地籌畫「不要買」義賣市集，14日起一連2天在山腳里活動中心登場。（謝佳潾攝）

恆春有群長期關心流浪動物的年輕人，他們為呼籲大家不要買賣動物，特地籌畫「不要買」義賣市集，14日起一連2天在山腳里活動中心登場，除市集外還有音樂表演、領養攤位、動保教育小教室等，而所得將捐助屏東縣生命奇蹟䕶生協會，藉此寒冬送暖。

「我們不是反對人家拿錢去買喜歡的動物，而是買賣後面沒有良心的商人！」發起人之一的歌手summer指出，這些商人都是因利益而犧牲不會說話的動物，任其成為賺錢工具，所以盼藉機呼籲大家正視動物生命的教育，並喚醒更多人與人之間存在的愛與慈悲。

他說，市集名稱取作「不要買」，就是想呼籲大眾，不要買賣動物，沒有買賣，就沒有傷害，但也邀請大家到場逛逛市集、買買商品做愛心，市集攤商的營收將捐贈10％給「屏東縣生命奇蹟䕶生協會」，此外，現場還有許多商家提供手作點心以及飾品義賣，該收入將全部捐贈。

「生命奇蹟護生園」長期為恆春半島的流浪動物做救援與結紮工作，目前園內已收容近200隻流浪狗，園長珍妮希望透過這次市集活動，宣導民眾減少買賣動物的行為，因為只要是利用動物來營利的，背後都有數不盡的血淚。

珍妮說，她自己就救援過許多被繁殖場丟出來的種公、種母，每隻她接手過的狗狗狀況都只能用「慘不忍睹」來形容，所以再次呼籲，大家不要買賣動物。

(中時 )