前總統馬英九14日晚間7時許，前往新北市新莊區慈祐宮參拜並隨陳明義到旁邊的新莊夜市掃街輔選。（戴上容攝）

馬英九掃街拜票購買豬血糕。（戴上容攝）

前總統馬英九14日晚間7時許，前往新北市新莊區慈祐宮參拜並隨陳明義到旁邊的新莊夜市掃街輔選。（戴上容攝）

前總統馬英九14日晚間7時許，前往新北市新莊區慈祐宮參拜並隨陳明義到旁邊的新莊夜市掃街輔選，大批民眾搶著拍照。馬英九致詞時高呼希望大家「賺大錢、大賺錢、錢大賺」，眾人拍手叫好，場面熱鬧。

馬英九還未到場前，已有大批支持者於宮廟外等候，馬英九到場時，支持者齊唱歡迎歌，歡迎他的到來。馬英九致詞表示，慈祐宮是新莊重要的信仰中心，參拜時希望媽祖婆保佑「風調雨順、國泰民安，賺大錢」，民眾回應「好！」。

馬接著說「還有賺大錢，大賺錢」眾人再次熱烈拍手齊呼「好！」馬又接著說，「不夠、不夠，還有錢大賺」；此外，馬英九現場提出「媽祖廟建廟幾年了？」「媽祖是哪一個朝代的人？」等有獎徵答供民眾回答，大展親和力。

陳明義致詞表示，他在議會時有提出「幸福保衛站」政策，現在社會局現在請他發想「幸福保衛站2.0」幫助更多孩童，他希望有幸進到國會，「為國家力良法、為國家修惡法、為新北市搶預算」可以發想更多好的政策，幫助民眾，懇請大家支持。

(中時 )