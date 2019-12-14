藝人小嫻、小禎、佩甄、柯以柔與Ruby14日在大直ATT Show Box合體舉辦「女神卡卡的演唱會」，其中五人有小禎、柯以柔、小嫻三人婚變，被戲稱是「婦愁者聯盟」，柯以柔的婚變官司未落幕，這是她婚變後首露面。

小嫻演唱會前接受電訪，演唱會名稱是大家齊聚討論時，佩甄靈光一閃脫口說出「女神卡卡」而定，大家都認為這個名字很棒，畢竟她們在人生中都曾卡關過也很努力去面對。她很開心81歲的外婆、父母親特地從雲林上來看演唱會，「以前父親很少肯定我，入行這二十年來，聽到這次我辦演唱會，馬上答應來看，對我說了一句『太好了』。」

小嫻擔任開場的重任，以〈大藝術家〉和〈甜秘密〉熱舞炒熱氣氛，她首度在台上挑戰換衣服，向台下緋聞好友張勛傑打趣說：「這是我為你準備的！」張勛傑大喊：「我需要衛生紙！」艾莉絲上台與她吶喊：「我們是鹹（嫻）濕（絲）二人組。」兩人獻唱〈告白氣球〉後，無預警播放的生日快樂歌讓艾莉絲感動落淚，「我以為音樂壞掉。」

小嫻準備鮮花給艾莉絲，提前祝他生日快樂。（張雅琪攝）

早期柯以柔參加《超級星期天》單元「超級明星臉」，因神似徐懷鈺而出道，這次的演唱會挑戰入行以來的第一次唱跳，獻唱〈向前衝〉和〈有怪獸〉。五人中她是唯一沒嘉賓的人，她笑說：「我永遠慢半拍，要請的時候名額已滿。」

柯以柔首度挑戰唱跳。（張雅琪攝）

(中時 )