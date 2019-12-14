王子維在年終總決賽男單4強力戰球王桃田賢斗。（嵌入自愛爾達體育家族FB）

「羽球王子」王子維締造台灣本土男單首次闖入年終總決賽4強的空前紀錄，今晚再戰球王桃田賢斗，表現與預賽對決脫胎換骨，最後以17比21、12比21落敗，但並列銅牌已創台灣本土男單的賽史新猷。

「第1場的時候我自己有些狀況，星期二有些落枕，反拍處理得不是很好。第1場的時候什麼球都打得不太準，打不太起來，被對手控制節奏。」王子維說。

教練欒勁則稱讚王子維今天打出了自己的水準，「當然各方面的實力、技術的成熟、球路的調配，我們還是有差距，但總的來講子維在第1局的狀態下表現相當不錯。桃田不會給子維那麼容易進攻，其他方面在控制、反控制、前場各有千秋，可惜比分膠著的情況下把握性不如對手，第2局應該是體力比較吃力。」

王子維剛在印度公開賽奪冠，首次參加年終賽就打入4強，他在賽後表示：「還蠻酷的，上次印度奪冠已經是我生涯最大一筆積分進帳，很快的這次又拿到更多分，覺得很開心，也要繼續加油，為目標努力。」

(中時 )