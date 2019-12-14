眼見裕隆納智捷14日在SBL新球季開幕戰，從20分的大幅領先，末節竟被追成平手，幸好本季剛加盟的「帥爸射手」簡浩最後14.3秒投進關鍵三分球，幫助裕隆95比90險勝九太科技，但他投進三分球的慶祝動作實在有夠誇張！

因為當簡浩一投進那顆關鍵三分球，隨即激烈抖動全身慶祝，簡直就跟投進絕殺三分球一樣興奮，「我應該是先抖肩膀，然後才抖全身吧，當時也沒想太多，假如大家認為我太誇張了，那麼我明天再換另外一個慶祝動作，敬請期待吧！」

簡浩今年夏天跟林宜輝、呂濟而、盧冠軒等人攜手加盟裕隆，上周熱身賽就已提前展現快速融入表現，簡浩難得謙虛表示，「畢竟我跟周柏臣、呂政儒、李德威等人都當過國家隊隊友，大家默契沒問題，我反而希望濟而與冠軒別打太悶。」

「其實我們在下半場碰上的亂流，就是因為濟而、冠軒兩人不敢提問，才讓場上局面變得緊張，幸好我們還是贏了下來，」簡浩說，「接下來我比較害怕碰上老東家璞園，因為我很怕自己會亂傳，看到澎澎(陳冠全)可能會喊把球給你。」

裕隆以維克24分、11籃板表現最佳，但他在上半場領軍擴大領先差距之際，只要投進球，就會向著九太板凳席比出敬禮手勢，嗆聲意味十足，畢竟他先前曾短暫效力過九太，且一起打過花蓮觀護盃，卻在季前突然被九太改以賽森取代。

「其實那只是表現自己的一種方式，沒有其他特別的意義，」維克說，「我相信我們能從這場比賽學到不少東西，很開心我們仍能拿下開幕戰勝利。」裕隆當家射手「男模」呂政儒克服感冒干擾，仍有19分進帳，塞勒17分、14籃板。

(中時 )