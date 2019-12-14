行政院長蘇貞昌站台子弟兵吳秉叡、女兒蘇巧慧。(吳亮賢攝)

選戰倒數不到一個月，立法委員候選人吳秉叡與蘇巧慧今(14日)晚在新莊光華國小合辦「新北群英會」，現場湧進2千多名支持者熱情相挺，桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌也現身助講，蘇貞昌致詞時更自嘲「變成全國最出名顏面神經麻痺的人」，但仍持續拚建設，「常常忘記自己已經70多歲了。」

鄭文燦致詞時指出，北北基為一個小時內的通勤生活圈，身為桃園市長也希望新北能越來越好，尤其捷運三鶯線延伸八德段、桃園棕線捷運接軌萬大線等，都需要雙邊互相合作，「桃園力挺鄭運鵬，新莊支持吳秉叡、蘇巧慧，讓三不管地帶，變成三個立委一起來管。」

擔任壓軸嘉賓的蘇貞昌，一進場就受到民眾夾道歡迎，他上台時先自嘲「變成全國最出名顏面神經麻痺的人，總統也很緊張」，但話鋒一轉，他也不忘酸說，「常忘記自己70多歲了，連續拚了11個月，哪像別人出國休假、打麻將。」

他強調，自己不但從北部顧到南部、蚊子顧到豬隻，上任後積極防治登革熱疫情及非洲豬瘟，更因為有蔡政府的執政，台灣才可以在中美貿易戰中穩住，「有政府、會做事，台灣才顧得住。」

蘇巧慧表示，原本椅子只放1400多張，但現場卻湧入近2倍的人數，「這也看得出，誰是地方上比較會做事的立委」，今天舉辦在光華國小，就是因為曾與吳秉叡共同爭取校園操場翻新，同時要讓大家看到努力爭取的成績，吳秉叡則說，在與蘇巧慧共同努力下，持續改善新莊的生活環境，請大家支持政績與建設都看得到的立委繼續連任，下一個四年，大家一起繼續打拚。

(中時 )