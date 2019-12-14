韓國瑜（中）偕嘉義市立委參選人傅大偉、嘉義縣立委參選人王啟澧大造勢。（廖素慧攝）

韓國瑜嘉義市造勢大會，支持者擠爆現場，旗海滿場飛。（廖素慧攝）

韓國瑜嘉義市造勢大會，支持人潮爆場。（傅大偉競總提供）

國民黨總統候選人韓國瑜14日來嘉義市大造勢，他痛批蔡英文執政4年，台灣人用「茫、苦、翻、亂」來吐露心中的鬱卒，「台灣錢淹腳」早就沒聽人說了，台灣從彩色變黑白的，世界把台灣遺忘了，疾呼用選票下架蔡英文政府，把台灣贏回來。

韓國瑜說，嘉義是民主聖地，代表只要好好做的政黨，嘉義人一定會給你機會，代表人民做主，人民才是政黨的爸爸，政黨是人民的保母，代表只要清廉執政，人民永遠愛你，以前台灣人常說「台灣錢淹腳目」，他環台走透透

，已聽不到這句話了。

韓國瑜說，民進黨執政下的台灣，世界已經遺忘了台灣，台灣也忘記世界，明年整個東南亞15個國家互相有優惠關稅，台灣進不去，今年台灣有4萬家公司、工廠會倒閉，一大堆勞工朋友要放無薪假，台灣的經濟一直衰退，台灣被民進黨執政，已經從彩色變成黑白的。

韓國瑜說，民進黨執政4年，從2016年到2019年，台灣人選出「茫、苦、翻、亂」來代表台灣現象，台灣人給民進黨這麼好的機會，民進黨執政卻讓年輕人沒有辦法跟全世界接軌，經濟繼續蕭條，外交寸步難行，海峽兩岸緊張對立，台灣內部紛紛擾擾，一定要改變，讓中華民國這雙老鷹再高飛起來，再給國民黨一次機會，不要再被蔡英文的民進黨騙第二次。

韓國瑜與嘉義市立委參選人傅大偉聯合競選總部今天成立，在北香湖公園舉辦造勢晚會，現場人山人海，嘉義縣海區立委參選人王啟澧也一同造勢，嘉義市長黃敏惠、前立委翁重均及藍營議員、百工百業後援會都到場，營造大團結的氣勢。

(中時 )