伊林娛樂「最萌理工男」施柏宇，在中視、衛視中文台熱播的《想見你》中，飾演患有耳疾的莫俊傑，最近播出的劇情戲份吃重，人氣水漲船高，粉絲討論熱烈。人氣超旺的他，歲末也出任「伊林極致呵護彈潤面膜」形象代言人，許多粉絲在開放預購當天已經手刀下單，21日他將在見面會上與粉絲有近距離互動。

施柏宇日前因家庭旅遊不在台北，無法參加《想見你》第4集的映前映後直播，劇組貼心準備他代言的面膜形象代言人小人形立牌在現場，男女主角許光漢、柯佳嬿及其他演員們，直播時模仿他人形立牌雙手合十的手勢，笑稱這是「俊傑式祈禱」，許光漢還說：「拜託拜託！收視率拜託！」施柏宇的粉絲「派寶」們也在IG上掀起一波「派式祈禱」的模仿熱潮，一起催收視。

《想見你》播出後掀起網路討論熱烈，豆瓣評價已高達8.8分，網友開始扮「柯南」推測找凶手，身邊許多親朋好友爭相搶著要他爆雷，他有苦難言：「我想說，但不能說！」連爸爸在首播當晚也忍不住問他：「所以是你殺了陳韻如嗎？」施柏宇直說：「很開心，不過大家期望越高就越有壓力。」許多觀眾對於《想見你》的評價非常好，但深怕最後會「爛尾」，施柏宇強調：「絕對不會！越後面會越精彩！」

施柏宇的「派式祈禱」。

施柏宇在《想見你》中演技受肯定，粉絲誇他完美詮釋莫俊傑的清新感，原本他很擔心自己的表演經驗不豐富，開拍時非常緊張，但他的青澀正符合高中生的特質，再加上劇中默默守護女主角的設定，「這個角色就很像我剛踏入戲劇圈，保持初心、正在學習的演員身分，莫俊傑的個性跟我莫名的符合」。為了宣傳新戲，他回到母校輔仁大學，「以前都在台下聽，這次有機會站在台上和學弟妹分享，真的很開心」，甚至有學妹喊他「輔大之光」，讓他又驚又喜。

許多粉絲為了參加見面會，一開放預購就立刻下單，不少海外的粉絲也為之瘋狂，想購買面膜收藏；施柏宇感謝粉絲這一路支持，見面會當天，幸運的粉絲有機會上台與他「愛的抱抱」、「壁咚」近距離接觸。

帥氣十足。伊林娛樂提供

(中時 )