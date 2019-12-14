枋寮鄉一群返鄉青年與新龍社區、屏東大學等單位合作打造「枋寮直賣所」，盼藉此平台讓在地小農、藝術家及觀光特色被看見。（謝佳潾攝）

枋寮鄉近年有不少青年懷抱憧憬返鄉，但因各做各的、資源分散，築夢之路一度受阻，陳右穎等人為凝聚大家力量特與新龍社區、屏東大學、水保局等單位合作打造公開平台「枋寮直賣所」，讓在地小農、藝術家與觀光特色有個具體據點展現軟實力。

返鄉從事養殖業的陳右穎指出，政府雖提倡青年返鄉，也祭出不少輔導方案，但是多數人回到家鄉後仍是一籌莫展，主因是資源分散，單打獨鬥實在很難闖出一片天，唯有集結大家力量才能成就夢想，所以他與餐飲業劉蓉諭、旅宿業陳柏安、果農蘇意玲商討後，決定合夥打造枋寮直賣所。

陳右穎說，他們引用日本直賣所的概念，打造公開平台讓小農自行上架農特產品、地產地銷，但枋寮直賣所的功能不僅如此，它還結合了遊客中心的功能，同時因屏東大學、水保局也投入計畫協助，總共會開設2家店，將發揮不同的功用。

他說，1店屬孵蛋計畫，它是與屏東大學文創系合作的指標店，主要以賣伴手禮、遊程體驗為主，店內規畫與廣告設計都由學生親自操刀，盼藉此讓年輕人知道回到鄉下不是只能種菜養魚，只要有專才都有舞台發揮，而14日正式開幕的就是1店。

至於2店，他說，這是他們的主戰場，雖然明年才正式營運，但絕對精采可期，屆時除有假日市集、DIY體驗、青年扶育中心外，遊客還可以直接買魚買菜到附近的餐廳料理，他強調，這個據點不僅要凝聚大家、更要有存活下去的力量，因此與其靠公部門救助，不如自立自強。

(中時 )