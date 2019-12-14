台中市政府再罰台中火力發電廠600萬元，韓國瑜在臉書痛批，去年肺癌健保支出花了150.19億，已經是新的國民病，中央政府必須通盤檢討能源政策，還給全民清淨空氣！
台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，限期昨天改善，市府今天表示，中火今天仍持續使用生煤，已開出第2張裁處書，罰新台幣600萬元，限期23日前完成改善。
台中市政府表示，中火民國108年度生煤用量規定最多僅能1104萬噸，但今年11月底，中火用煤量已達1113萬公噸，依據「空氣污染防制法」及「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等法令，3日開出300萬元罰單，並限期改善，14日起不得再使用生煤
韓國瑜14日晚間在臉書痛批，民進黨不顧民意，堅持「以火養綠」，空氣霾害越來越嚴重，蔡英文政府在台灣缺電問題，撒下瞞天大謊，造成全台人民嚴重的健康問題與經濟隠憂。
韓國瑜分析，「2020年氣候變遷績效指標」台灣在全世界國家中居倒數第三名，全球致力減少溫室氣體對抗氣候變遷之際，民進黨政府卻在能源轉型時大開倒車！
韓國瑜強調，去年肺癌健保支出花了150.19億，已經是新的國民病，中央政府必須通盤檢討能源政策，還給全民清淨空氣！
(中時電子報)
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