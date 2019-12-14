以幽默、妙語如珠聞名的前台中市長胡志強14日以「如何用幽默化解邊緣人生」為題，與民眾分享幽默的人生經驗。他說：「幽默的最高境界，就是要讓別人高興！」，可以拉近彼此距離、化解尷尬，是與人相處的趣味，但是，不能傷人自尊心，善意的幽默才是好的幽默。

胡志強與台中市現任議員、立委候選人黃馨慧參與在逢甲大學舉辦的「如何用幽默化解邊緣人生」講座。胡志強個性幽默，出口常妙語如珠，所到之處總是能帶來歡笑，他以從事外交、政治工作等豐富經驗，分享「幽默」故事；黃馨慧則提供擔任民代、從事公益等經驗與民眾交流，現場掌聲、笑聲不斷。

胡志強提供他的「幽默」經驗故事，他擔任外交部長到邦交國馬其頓的大城市演講，當時場外寒冷下著雪、場內很溫暖，他一進場就以馬其頓語「我回家了！」開場，現場響起掌聲，化解彼此不熟的氣氛。他接著說，「你們的掌聲，讓我有回家的感覺，你們都是我的家人」，他就順勢把西裝脫掉，現場又響起掌聲。胡志強說，他又接著說：「你們不要再鼓掌了，因為，我不會再脫了」，現場又是哄堂大笑。

「其實，我脫掉西裝的動機是現場太熱了！」胡志強在座談會說明當時原委，語畢，現場響起一陣笑聲。胡志強說，他藉由幽默善意的開頭，讓講演輕鬆愉快起來， 「講演」就是要「講」，也要「演」。

「幽默就是要讓別人高興！」胡志強說，「Just Do It」，開始就對了。他表示，幽默可以靠後天學習培養而來，並提供多項心得指出，有幽默的人永遠不要先表明要講笑話，要讓別人不知不覺時發現。此外，幽默要等待適當時機，「不作秀、不炫耀」，沒機會不必強出頭，講笑話的高招是「自己不能笑場」，時間要超級短，2、3分鐘就夠了，而且笑點永遠放在最後。

(中時 )