韓國瑜、傅大偉聯合造勢，黃敏惠疾呼鐵高中央全額負擔。（廖素慧攝）

韓國瑜、傅大偉聯合競選總部14日晚間在嘉義市北香湖公園舉辦成立造勢大會，不分區立委參選人謝龍介領唱《一卡皮箱》酸綠營300萬事件，帶動現場氣氛超嗨，傅大偉疾呼用選票下架執政貪腐的蔡英文政府，市長黃敏惠高喊用選票要求中央全額補助嘉義鐵高。

傅大偉說，從政16年來，要感謝市民的支持，民進黨執政下，人民生活得水深火熱，只有「苦」字形容，年金改革不公不義，一例一休讓勞資雙方都受害，公投通過「以核養綠」，蔡政府卻執意燃煤發電，台中火力發電廠排放廢氣，嘉義首當其衝，成為全國PM2.5汙染最嚴重的地方，這種不管百姓死亡的政府，要用選票下架。

傅提出「五幸福」政見，鐵路高架化經費由中央全額負擔，蘭潭建立環潭自行車道，爭取環狀電動公車來串連嘉市最美的觀光軸帶，蓋多功能的圖書總館及科學教育館，中央履行承諾興建西區國民運動中心，整治道將圳、北排、牛稠溪及八掌溪流域，透過景觀工程美化，打造親水環境，讓嘉義市成為宜居、幸福的城市。

黃敏惠說，謝謝各位嘉義市民，希望嘉義未來一定要更好，民進黨執政這4年，一例一休在沒有任何配套及考量下強硬執行，造成台灣勞資雙方的問題，年金改革對軍警消公務人員不公不義，更可惡的是，過去為了選舉民進黨用鐵路高架化欺騙嘉義市民選票，明年用選票告訴民進黨要還我們公道，下架民進黨。

(中時 )