中央氣象局表示，明(15)日為偏東風，全台各地晴到多雲，陽光露臉機會大，僅東北部、宜蘭、花蓮、台東等迎風面地區有偶陣雨發生機率。下周三之前各地都是好天氣，下周四開始東北季風增強，氣溫溜滑梯，各地高溫平均降8度，屆時北部、東部又將再轉涼轉雨，北台灣的高溫在20度以下。

氣溫方面，氣象局預報員林定宜表示，明日清晨受輻射冷卻影響，明日局部地區清晨下探11度，北部及東半部地區高溫約25到27度，中南部地區約29度，由於西半部地區日夜溫差大，氣象局提醒民眾適時添加件衣物。

環保署空氣品質資訊顯示，明日環境風場為偏東風，迎風面北部及東部地區擴散條件仍佳，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，污染物易累積；北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

下周四東北季風增強，下周五、六受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

(中時 )