當地時間14日，大陸國務委員兼外長王毅在盧布爾雅那同斯洛文尼亞副總理兼外長採拉爾會談後共同會見記者。斯方記者問及中美就第一階段經貿協議文本達成一致對中歐經貿關係的影響，王毅回應，這對兩國和世界是利好消息。

王毅表示，中國一直不贊成用加徵關稅來解決經貿摩擦，因為貿易戰沒有贏家。中國也反對單方面施壓的做法，因為不符合世貿組織的規則。經過雙方團隊反覆溝通折衝，中美終於就第一階段經貿協議達成一致，美方承諾分階段取消加徵關稅。

王毅表示，這一協議旨在解決雙方各自的關切，體現了相互尊重的精神，也是平等協商的結果。這一協議符合中國經濟高質量發展的內在需要，符合中美兩國人民的共同利益，符合國際社會的一致願望，有利於中美經貿關係逐步恢復穩定正常發展，有利於為正在下行的世界經濟注入信心，有利於為全球貿易秩序帶來穩定性。

王毅說，當前中美關係中還存在不少需要重視和妥善處理的問題。希望美方同中方相向而行，有效管控分歧，拓展互利合作，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

王毅強調，中美達成階段性經貿協議，不針對、也不影響第三方的正當合法權益，反而對各國、對世界都是利好消息。中美貿易合作將基於WT0規則，中國企業會按照市場化、商業化原則，增加從美國以及各國進口更多有競爭力的產品和服務。中國正在深化改革開放，中國的市場必將不斷擴大，這對美國是機遇，對歐洲、對各國同樣是機遇。

王毅表示，中國歷來反對保護主義，主張構建開放型經濟，各國都應為正常貿易投資提供公正和非歧視的環境。中方歡迎各國企業在中國市場上平等競爭，歡迎更多歐洲國家優勢產品進入中國市場。

(中時 )