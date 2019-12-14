時代力量推派不分區立委候選人邱顯智參加。（摘自報橘臉書直播）

中華辯論推廣協進會今晚舉行「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」，國民黨、親民黨、時代力量等政黨均派人參加，然民進黨缺席以對。國民黨青年團總團長田方倫申論嗆民進黨藐視民主，「真的有進步嗎？這三年多來帶來什麼？」。田也反問其他政黨，「有真正把警察、退將放入名單嗎？」此發言點燃時代力量代表邱顯智怒火，嗆「非常荒謬」。

國民黨不分區名單中，前警大教授葉毓蘭、退將吳斯懷成為外界攻擊標靶，國民黨青年團總團長田方倫晚間參加辯論，一開始申論時強調，國民黨的不分區立委名單是經過民主的黨內討論產生，部分人選被批評沒有符合社會期待，「青菜蘿蔔各有所好」，他還是支持中華隊提名的名單。

田方倫指出，既然名單無法達成人人完美，就著重在政策論述，他主動提及遭受猛烈攻擊的葉毓蘭、吳斯懷，「請問其他政黨，有真正把警察、退將放進名單中嗎？」，批民進黨強推年金改革，國民黨決定跟隨反年改部隊提不同看法，「他們可是在2300萬人中，佔100萬名的軍公教人士，若不為這些軍公教發聲，該從何立足」。

此番言論，引起時代力量不分區立委提名人邱顯智「非常火大且不以為然」，他提醒，葉毓蘭支持的是港警、非台灣警察，反問「台灣警察組工會時，葉毓蘭有站出來聲援？」，「當洪仲丘案爆發，沒有看到吳斯懷」。

邱顯智質疑，吳斯懷恐去對岸告訴解放軍如何攻打台灣，將來進入國會的國防委員會，「是要把國防機密洩漏給中國嗎？」

(中時 )