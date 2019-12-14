蔡英文總統出席「新北群英會」中和場時，宣布12月31日通過反滲透法。（王揚傑攝）

民進黨新北市第八選區立法委員江永昌今（14日）晚間在中和區南勢角捷運站旁舉辦「新北群英會」造勢晚會，除請到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌等人站台外，主辦單位也邀請陳隨意、黃思婷、謝宜君等歌手演唱，炒熱現場氣氛。

蔡英文致詞時表示，反滲透法預計在12月31日通過，她已經通過國安五法，最後一張拼圖就是反滲透法，她做總統國家一定更安全，國防一定更強。

蔡英文說，從蔣中正總統以來就想做潛水艦，現在我們已經自己在做潛水艦了，這是多少任總統想做做不成的，現在蔡英文做成了。國機國造、國艦國造帶動台灣國防產業的發展，國家安全有蔡英文在，一定會再晉級。

蘇貞昌、蔡英文先後上台致詞，都對江永昌的在地服務表達高度肯定，也對江永昌在國會的專業表現表示讚許，蔡英文提到，中和對民進黨是比較困難的選區，但是還好有江永昌這樣優秀的人才，在2016年能當選立委。

江永昌則表示，擔任立委3年多來，獲得公督盟與口袋國會雙認證的優秀立委，他的政績政績包括在提出新鮮人稅改，減輕年輕人負擔、並實踐居安政見，三讀通過住宅法、危老條例、租賃專法、都更條例，並成功增取長照居家照顧列入長照扣除額12萬等。

此外，在地方上解決延宕十餘年的高壓電塔問題，移除16座高壓電塔；為中和增加公園綠地，留住安邦公園並促成聯合辦公大樓增設連城市民活動中心；拆除德穗里內公路總局荒廢宿舍，變身千坪綠地公園等。

江永昌懇請鄉親除了要讓他繼續留在立法院，也要讓蔡英文總統連任和國會過半，讓民進黨繼續為台灣打拚。

(中時 )