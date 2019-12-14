中華辯論推廣協會今舉辦2020不分區立委辦論式政見發表會，共邀請民進黨、國民黨、親民黨、時代力量等11個政黨參加，民進黨雖未派代表出席，台灣維新代表蘇煥智痛批民進黨只會賣芒果乾，快速的國民黨化，不能讓這種政黨國會過半；國民黨代表田方倫也批評民進黨全面執政，卻強推不合時宜法案，像是軍公教年改、一例一休等，倒行逆施，應該把霸凌民主、民意的政黨下架。

蘇煥智指出，去年地方選舉民進黨輸到脫褲，現在卻鹹魚翻身，氣勢非常旺，不僅總統要當選，國會還要繼續過半，並操作芒果乾（亡國感），其實台灣現在是二次大戰後最安全，國際情勢對台灣有利，應該要檢視民進黨全面執政對台灣更好，結果每次看到站在蔡英文後面的都是陳明文、洪耀福等人，急速國民黨化，這種政黨不能繼續國會過半，也呼籲不分區政黨票門檻降到1％，讓更多元化聲音進到國會監督執政黨。

田方倫把砲火對準民進黨，過去民進黨喊出全面執政，如今卻沒有兌現當初對台灣人民的承諾，期待在立院可以有更多友軍，一起對抗民進黨，共同合作把錯誤修法都改回來，像是反滲透法、軍公教年金改革、一例一休、前瞻基礎建設等，大家共同的敵人是執政的民進黨，應該要把不願意面對民意的民進黨下架。

針對憲政改革部分，親民黨代表立委李鴻鈞表示，現行選舉制度讓小黨沒有生存空間，區域立委單一選區除兩大黨外，其他小黨幾乎沒生存空間；不分區則應該要有多元聲音，親民黨主張不分區政黨票得票率門檻從5％降到3％，讓更多小黨進到國會，台灣不能只有兩種聲音。

(中時 )