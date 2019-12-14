台中太平樹孝商圈14日舉辦「行動支付Go購嘉年華活動」現場有舉辦了各式各樣的 熱鬧活動相當吸睛。（太平區公所提供／台中馮惠宜傳真）

耶誕節加跨年一連串節慶即將到來，台中市拼城市行銷，各商圈都舉辦主題活動聚客，14日豐原廟東復興商圈舉辦「2019豐原廟東復興商圈歡樂購嘉年華」活動，太平樹孝商圈辦 「行動支付Go購嘉年華活動」都吸引民眾湧入遊玩兼消費，熱鬧滾滾。

「2019豐原廟東復興商圈歡樂購嘉年華」活動，現場販售樂購券，超值優惠以50元可享總面額150元現金折價，消費滿額還能抽獎，主辦單位也邀請商圈店家共襄盛舉，提供MacBook Pro 13吋筆電、AirPods藍牙無線耳機、25吋Eminent行李箱、impact護脊學童書包、2000元限定店家商品券等豐富商品進行一元起標，還有彩繪燈籠活動，提前為「2020台灣燈會」暖身，讓前來參加活動的民眾大呼過癮。

而太平區樹孝商圈則是在經濟部中小企業處指導下舉辦，並結合區公所辦理「台中市太平樹孝商圈行動支付GO購嘉年華暨創世基金會關懷活動」活動，導入無現金支付平台，祭出行動支付優惠行銷購物，搭配送贈品方案。

14日大型市集活動現場有商圈知名店家舉辦大振豐洋傘彩繪、雪莉貝爾冰品小惡魔蛋糕，蘇珊烘焙坊薑餅屋、幸福圓阿嬤私房綠豆糕等，現場還有捐發票換闖關樂GO摸彩券，讓民眾將腳踏車、電暖爐、行動電源、消費券等豐富大禮帶回家，現場也擠進數千人共襄盛舉，熱鬧非凡。

(中時 )