總統蔡英文今日提出「大南方、大發展—南台灣發展計畫；行政院政務委員張景森表示，目前國內每年4兆元的民間投資都集中在中北部，政府考慮訂定「濁水溪以南區域均衡發展特別條例」，比照「新市鎮開發條例」，提供特定產業在特定地區投資，最高可享投資總額20％內抵減營所稅租稅優惠，初步選定雲林以南22處「亮點聚落」，至少要將一半金額引導到濁水溪以南。

張景森強調，政府將有計畫地來規畫，新增的海內外投資也會優先引導到南部。不只如此，張景森指出，未來四年全國的公共建設經費約1兆元，「將嚴格遵守區域均衡，控管至少5,000億元要在濁水溪以南投資」。

民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德14日在高雄「合體」，蔡英文宣布的南台灣發展計畫涵蓋四大策略，第一用聚落帶動發展、第二用交通連結世界、第三用行銷撐新農業、第四用觀光創造繁榮，盼幫南台灣轉型發展。

張景森提出吸引民間到南台灣的二個投資策略，一是對民間投資提供租稅優惠。他說，目前只有新市鎮有租稅優惠，將來只要政府指定的重點開發地區，比照新市鎮優惠措施，投資抵減最高可到20％。同時，提供不動產租稅降低、長期低利優惠貸款，用來吸引民間投資往濁水溪以南來增加。

其次，張景森說，政府也會有配套軟硬體投資，增加學術研究機構，強化研發能量；人力、人才供給、協助創業者及就業者的優質生活與公共措施。

22處「亮點聚落」包含:高雄科技走廊、南科科學園區、大林蒲循環經濟園區、興達港海洋科技產業園區、高雄港亞洲新灣區、屏東農業生技園區擴大及升級、古坑農業加值區、太保故宮+高鐵特定區、朴子馬稠後工業區、沙崙高鐵特定區、屏東加工出口區+六塊厝高鐵特定區、屏南工業區、西螺蔬果冷鏈物流中心、虎尾馬光有機專區、褒忠農業機械科技園區、斗南工商綜合物流+小東工業區、布袋沿海水產精品加工、後壁蘭花生物科技園區升級、大鵬灣和澎湖等。張景森說，22處亮點聚落數目還可以再增，不限22個。

(工商 )