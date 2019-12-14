黎明（Leon）出道逾30年14日首度攻蛋，舉辦「Leon Metro Live 2.0演唱會」，睽違25年來台公開演出，黎明顛覆演唱會開場方式，一個人從後台走向台前，對著滿場上萬歌迷獨白近5分鐘，他坦言出道以來，每次來台灣工作總被問何時辦演唱會，「事實是，真的沒人找我來，不可能我自己來台灣主辦嘛」，多年目標終於實現，黎明開心地說：「不論早或晚，我終於來到！」

黎明今以舞曲〈呼吸不說謊〉揭幕，他站上DJ台升至二層樓高，舞群們熱情伴舞，53歲天王依舊保持紳士優雅姿態，隨音樂輕輕擺動身體仍HIGH翻全場，堪稱另類式開場！來到台灣，黎明一連獻上〈今夜妳會不會來〉、〈深秋的黎明〉等經典國語歌，吸引全場大合唱，讓小巨蛋頓時成了萬人卡拉OK。

黎明曾自嘲舞技，表示自己「跳得很差」，笑說：「其實有時候做Leon的dancers（舞者）很辛苦，因為Leon跳得很差，不過不要緊，下一世，我可能會跳得很好。」近年因逗趣言論被奉為「金句王」的他，不時與多年未見的台灣歌迷聊天互動，幽默談笑彌補舞技不佳缺憾，誠意十足。

重返台北開唱，黎明坦言「對我來說是一次很難得的機會」，特別將演唱會節目區分成他演藝歷程最重要的四個部分，包括「EDM」、「電視劇」、「廣告歌曲」、「電影主題曲」；獻唱〈只要為我愛一天〉前，黎明回憶自己當年飛到紐西蘭拍廣告、挑戰高空彈跳，「跳之前想到還沒跟爸爸說，萬一怎麼了、怎麼辦，於是打了爸爸手機」，最後電話沒接通、他也平安完成工作，在攻蛋時刻回憶人生往事，更顯黎明感性的一面。

今晚演出吸引許多圈內人欣賞，包括張小燕、謝佳見、鄭怡、何篤霖及王大文等人，而黎明的女朋友兼助理Wing Chan也愛相隨、全程力挺，演唱會票房完售吸金3300萬。

黎明今晚首度攻蛋。（粘耿豪攝）

黎明今晚首度攻蛋。（粘耿豪攝）

(中時 )