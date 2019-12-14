義大利Ricci-Oddi現代美術館近日發現23年前失竊的一件奧地利名畫家克林姆（Gustav Klimt）畫作，價值6000萬歐元（約台幣20億）。這幅克林姆晚年的畫作《淑女肖像》（Portrait of a Lady）當年被竊賊以釣魚線偷走，日前卻意外在美術館外牆裡的凹槽找到了。

據美術館透露，一名園丁在清理美術館外牆的常春藤時，發現牆面上有一塊金屬板，撬開後發現黑色麻布袋內有一幅帆布油畫.，園丁一開始以為是垃圾。現在專家正在進一步鑑定畫作真偽，不過美術館副館長邦凡提（Laura Bonfanti）說，「找回畫作是史上最棒的耶誕禮物。」他也深具信心地表是，由畫布後面的封蠟章和戳記看來，應該是1997年2月22日失竊的那幅畫。《淑女肖像》是克林姆繪於1916年至1917年間，當時已是他的人生晚年，1918年即因病過世。

克林姆是奧地利象徵主義畫家，作品經常以女性、性和愛為主題，因此招致不少保守派畫家批評。他最出名的作品是《吻》（Der Kuss）。

(中時 )