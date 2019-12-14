韓國瑜晚間七點到麥寮鄉拱範宮拜拜，離去時群眾簇擁歡送。（周麗蘭攝）

韓國瑜14日晚間七點到麥寮鄉拱範宮上香，抵達時看到洶湧的人潮有點吃驚，整個廟埕擠滿人，「韓總統」之聲不絕於耳，雖然國安人員極力維護安全，他盡量伸出長手與支持者近距離接觸。

麥寮拱範宮的行程一波三折，傳言蔡英文14日原本也將到麥寮拱範宮，蔡、韓交鋒，警方維安人力恐吃緊，韓國瑜主動表達願改期，因地方人士極力邀請，蔡英文、賴清德最後無麥寮行程，韓國瑜照舊跑，縣長張麗善、立委候選人張嘉郡、拱範宮主委張克忠親自陪同上香。

韓國瑜一下車就被推著走，感受到雲林沿海民眾的熱情，他說「回到雲林就是輕鬆，看到大家的眼睛都亮亮的」。

韓國瑜發表5分鐘談話，提及麥寮國際商港的願景，若他和立委候選人張嘉郡能當選，配合縣長張麗善，「三位一體」支持麥寮港改制國際商港。

韓國瑜也對民眾談及他的憂心，東南亞國家要成立免關稅或優惠關稅聯盟，新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南等，台灣被排除的話將成經濟孤兒，東南亞還有人把台灣放在眼裡嗎？若經濟繼續衰弱，勞工擴大放無薪假，將成為台灣重大經濟問題。

(中時 )