緊張刺激的運動競賽，小朋友們奮勇爭先。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

港尾國小59周年校慶暨社區聯合運動會，首度嘗試將運動會、園遊會、演唱會結合在一起。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區港尾國小14日舉辦59周年校慶暨社區聯合運動會，首度嘗試將運動會、園遊會、演唱會，三會結合在一起，整個港尾社區，傾全力動員支持，場面盛大。

為了迎接校慶運動會的到來，早在一星期前，港尾社區環保義工隊及晨間返老還童氣功團的師兄師姐，還組成清掃勁旅，幫學校打掃環境。

校慶開幕典禮在幼兒園的「歡樂中國年」太鼓表演中揭開序幕，國小部學生、港尾里「大土豆樂團」帶來精采表演。

學生期待已久的校慶園遊會，除了美食商家、跳蚤市場，還有衛生所、稅務局、麻豆監理站等宣導攤，以及佛光山慧慈寺雲水書車的師兄師姐，為學生說故事、折氣球、表演魔術。

園遊會現場，還有由曾文社區大學學員組成的「三腳貓樂團」，帶來「漂向北方」和「學貓叫」等多首好聽的歌曲，炒熱會場氣氛。港尾國小李啓榮校長，演唱「修煉愛情」和「童話」兩首歌曲，獲得滿堂彩。

緊張刺激的運動競賽，小朋友們奮勇爭先，壓軸的混齡親師生暨社區大隊接力，則為運動會畫下了完美的句點。

與會來賓肯定港尾國小辦學認真，師長教導有方，校慶運動會辦得有聲有色。尤榮智議員說，小校的運動會可以做到這樣的規模，非常不容易。家長林姿君說，感謝學校這麼用心辦理校慶運動會，讓每個孩子留下難忘的回憶。

港尾國小校長李啓榮說，「做有教育意義並讓孩子開心的事」，是他認為最重要的事。感謝學校團隊全力支持，還有家長會、社區長輩的協助與肯定。港尾國小明年邁入60周年，屆時會擴大舉辦，要把歷屆校友都找回來，敬請大家期待。

(中時 )