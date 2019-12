經過一年多的纏鬥後,中美兩強終於在13日(周五)宣布達成第一階段貿易協議,經濟學家雖肯定兩國貿易衝突可望降溫,但關稅解除範圍仍有限,籠罩世界前兩大經濟體的不確定性並未消散。

美國官員指出,這份協議要求中國擴大進口美國產品,2年內美國對中出口額增加2,000億美元,有助縮減美中貿易逆差,美國農業、製造業、科技業都可受惠,進而提振整體經濟成長。

經濟學家表示,中美貿易談判達成初步協議,不僅能拉低消費物價,也給企業吃了定心丸,對中美貿易全面化解衝突更具信心。

但周五出爐的協議內容顯示,原定15日對中國展開新一輪加稅的措施雖暫時打住,去年生效的2,500億美元中國貨品加徵25%關稅並未取消,更何況中美漫長的貿易協商還在「第一階段」,頂多驅散一些景氣不確定性。

經濟學家及聯準會官員相繼警告,貿易戰衍生的不確定性,已牽制美國經濟的長期擴張腳步。

富國銀行(Wells Fargo)經濟學家表示,中美達成初步協議是好現象,有助減緩兩大強權的貿易對峙,但仍無法改變他們對於貿易爭端持續壓迫經濟的看法。

美國威爾遜中心(Wilson Center)季辛吉美中關係研究所(Kissinger Institute on China and the US)主任戴博(Robert Daly),則對美國農產品產量,能否滿足500億美元出口目標提出質疑。

華爾街券商高盛集團更是對中美貿易協議大潑冷水,直言無諱表明感到失望,癥結在於關稅撤銷幅度不如預期。

高盛首席經濟學家哈哲斯(Jan Hatzius)指出,關稅取消的幅度比預期來得小,而且該項協議的地位仍存在不確定性,很可能再度因若干技術和法律上的細節問題而生變。

(工商 )