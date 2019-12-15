美國10月呼應世貿組織（WTO）的裁決，宣布對75億美元歐盟產品徵收懲罰性關稅。最新消息傳出美方有意擴大課稅範圍，連原本不在10月關稅清單的產品，包括歐洲最具代性的愛爾蘭及蘇格蘭威士忌、法國干邑白蘭地等，可能都難逃被課最高100％關稅的命運。

10月初WTO裁定，法國飛機製造巨頭空中巴士接受歐盟不當補貼，美國可對歐盟進口產品徵收報復性關稅。美國貿易代表署（USTR）隨即公布關稅清單，對歐洲進口大型民航機徵收10％關稅，對歐洲農產品課25％關稅。

而今USTR似乎在徵詢各方意見，考慮將上述項目的關稅稅率調高至100％。而且本來被豁免未列入10月關稅清單的產品，打算加進課稅行列，稅率恐怕也高到100％。

美方考慮徵收100％關稅的新目標，包括歐洲最具代表性的烈酒威士忌和法國干邑白蘭地，另外還有西班牙橄欖油、法國乳酪、德國刀具、葡萄牙魚片等。

投資機構Bernstein分析師史特林（Trevor Stirling）在致客戶報告中指出，美國這份潛在的新關稅清單，可能包含調和威士忌與法國干邑白蘭地，這些產品未列入10月發布的關稅清單，讓烈酒業者躲過一劫，但如今威脅又再浮現。

此外為反擊歐盟準備對美國科技巨頭開徵數位稅，川普政府日前放話要對24億美元歐盟貨品課100％關稅。

美國總統川普的貿易保護主義戰術略見成效，與北美鄰國加拿大和墨西哥簽署新版自貿協定《美墨加協議》（USMCA）堪稱代表作，但他對其他貿易夥伴仍有諸多不滿。

(工商 )