美國總統川普發推特不希奇，對外界封他「推特統帥」、揶揄他推特治國也不以為意。但聯邦眾議院司法委員會針對2項彈劾條款的表決，卻大大踩到川普痛處。到12日晚上為止的24小時內，川普在推特狂發推兼轉推達123篇，刷新他開推特帳號以來的單日新高。

如果仔細「分析」川普的發文和轉貼大爆炸洗版，大多集中在當天上午。他轉貼了好幾十則共和黨眾議員們的推特，彷彿中了失心瘋般，對司法委員會的彈劾審議大罵特罵。

川普對於民主黨彈劾他的憤怒與不平，真實反映在推文數上。光是這主題，他上周日（8日）就發帖／轉貼了105篇，11日77篇，內容千篇一律，要嘛發文絮絮叨叨喊冤，或者轉推支持者的評論與影片，捍衛自己的清白。

123篇這數字，高於川普2017年1月就任後的任何一星期推文總和。如果從8日開始計算，到12日這5天總推文數達367，已經鐵定締造單周新高。

除了大罵民主黨，川普也花了不少時間，撻伐獲選《時代雜誌》年度風雲人物的瑞典環保少女桑柏格；另外也發文，為自己在佛羅里達州的海湖莊園打廣告，總之，川普掛在推特上，度過了非常忙碌的24小時。

關於總統的「忙碌」，參加民主黨總統初選的前副總統拜登，在推特消遣川普「老兄，讓它休息會吧。」

(中時 )