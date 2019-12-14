王傳一14日抱傷出席奶粉品牌代言活動，他日前拍攝東森《美味滿閣》，角色從廚師變保鑣，為配合角劇情發展拍了大量動作戲，有場射飛刀的戲不慎劃傷右手，手掌的事業線一分為二，他打趣說「：我最在意『事業線』，這是徵兆，看有沒有機會發展副業。」笑稱女兒的奶粉錢很難賺。

除了手掌有傷口，當天拍一場和黑衣人打鬥戲，他突然往後仰倒撞擊地面，瞬間頭暈昏眩，休息50分鐘冰敷，右腳當天也翻船扭傷，腳踝大腫一包，2天之內渾身傷痕累累。他說那天剛好在高爾夫球場拍戲，老婆和家人突然出現給他驚喜，看到傷勢很心疼，他也打算最近到廟裡拜拜求平安。

王傳一出道多年，對於拍戲受傷意外經驗豐富，坦言以前年輕時，拍古裝戲曾經歷生死關頭，最嚴重的是拍電視劇《聽見幸福》，劇中演盲人，有場戲突然被櫃子砸到眼睛，直呼「沒有墨鏡肯定瞎」，因為當場眼睛上方直接裂出一道傷口濺血，想躲都不能躲，到現在連側錄的影片都不敢看。

39歲的王傳一從以前不婚不生到現在滿口爸爸經，轉變很大。1歲半的女兒「胖胖」被養得白白胖胖，體重達11公斤，把女兒變巨嬰讓他引以為自豪。廠商本想邀父女入鏡，被他拒絕，他霸氣說：「錢我來賺就好。」直言想再生一個，但現在他因拍戲住台北，和住在新竹的妻女處於「分居」狀態，每天只能透過視訊解思女情。

(中時 )