藝人小嫻、小禎、佩甄、柯以柔與Ruby14日在大直ATT Show Box合體舉辦「女神卡卡的演唱會」，現場坐滿近千人，人緣極好的五人，演藝圈的好友像是艾力克斯和李詠嫻夫妻檔、陳德烈、張勛傑、王建復、杜力、謝忻、安妮、丁柔安、大飛、小馬、小鍾、小蘋果、小西打、林凡等人都到場情義相挺。

柯以柔婚變後首度露面，在影片介紹開頭，她為家庭狀況告白：「能理解為什麼有人會想從樓上往下跳。」兒子在她生日時送上紙條，簡簡單單寫下一句話：「媽媽這一年辛苦了。」讓她告訴自己一定要堅強，「把自己過好，有那份力量才能照顧更多人。」當她唱到<倒帶>的一句歌詞「終於看開，愛回不來」時，似乎在向前夫郭宗坤的感情永遠說再見。

佩甄不改搞笑幽默風格，一上台就說：「你們沒去新北耶誕來看我們，真是太好了。」發新專輯的小馬即便喉嚨不適，仍努力清唱一曲<最美的想念>給小禎，沒想到一唱完小禎打趣說：「不是說喉嚨不適？清唱是來糟蹋我嘛！」小鍾與佩甄合唱後， 小鍾對她開玩笑說：「你是唯一沒離婚的。」佩甄回敬：「不要這麼說啦！」

大飛、小禎（舞台中央）cute嘉賓小馬（戴帽者）（張雅琪攝）

佩甄（左起）和小鍾彼此好交情還能互相吐槽。（張雅琪攝）







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