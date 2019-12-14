周興哲13日起一連兩天在新加坡市內體育館舉辦「你好不好」世界巡迴演唱會，為了演唱會提前抵達彩排，更不忘積極健身、忌口，每天上健身房兩小時，開唱首日上場前，因梳化不小心弄髒襯衫，臨時決定不穿襯衫，帥氣西裝內結實胸肌若隱若現，一開唱令全場粉絲「小興星」瘋狂，意外成為新加坡場福利，周興哲見狀更打趣說「明天也不穿了」，再度引起如雷尖叫，他也跟著起鬨「考慮後面每場都不穿了」。

周興哲開唱大露結實胸肌，讓全場粉絲嗨翻。（星空飛騰提供）

周興哲一連兩天在新加坡市內體育館舉辦「你好不好」世界巡迴演唱會。（星空飛騰提供）

十分照顧後輩的周興哲，演唱會上更邀請師妹鄭心慈擔任嘉賓，兩人合唱由周興哲為她寫曲、製作的〈幸福藏在哪裡〉，也帶來電影《一個巨星的誕生》主題曲〈Shallow〉，首次在萬人演唱會演出的鄭心慈說「距離上次和師兄合唱是三年前，能再度合唱很興奮又緊張」。這次赴新加坡，周興哲聽聞鄭心慈很想喝道地肉骨茶，更特地帶她和同事赴米其林必比登的「松發」肉骨茶餐廳享受，展現十足暖男魅力。

周興哲13日於新加坡開唱，邀請師妹鄭心慈擔任嘉賓。（星空飛騰提供）

周興哲帶師妹大啖獲米其林「松發」肉骨茶餐廳。（星空飛騰提供）

今年24歲的周興哲擁有高人氣，不僅連攻北高巨蛋3場萬人演唱會全秒殺，包括〈以後別做朋友〉和〈你，好不好〉等曲更在YouTube點擊破億，日前YouTube公布2019年度熱門影片排行榜，〈怎麼了〉已累積5500萬次點閱奪下「熱門音樂影片」年度冠軍，更一舉拿下KKBOX華語音樂年度最受歡迎歌曲。

(中時 )