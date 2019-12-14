去年參與台北市長選戰推廣蜂蜜檸檬的吳蕚洋又回來了！中華辯論推廣協進會號召全國各政黨共同參與自辦「2020 政黨不分區立委辯論式政見發表會」，代表安定力量的吳蕚洋在結論指出，若能進入立院，一定會繼續推動傳播蜂蜜檸檬健康養生的福音；我們的人選上立委後，一定會繼續努力推行這項任務。

吳蕚洋說，去年他參選台北市長，期待眾生遠離貧苦，安定力量的所有人也在為解除人類痛苦而努力。「若能進入立院，一定會繼續推動傳播蜂蜜檸檬健康養生的福音；我們的人選上立委後，一定會繼續努力推行這項任務。」

吳蕚洋又說，生命的意義在創造宇宙繼起之生命，生活的目的在增進人類全體之生活，安定力量是為人類生命繼起最努力的政黨。人生短短幾個秋，選民不要輕忽你的選票，投給安定力量發揮選票最高價值，愛家力量就是安定力量，若曾經支持愛家三公投，就支持安定力量。

有趣的是，辯論主持人、中華辯論推廣協進會常務理事賈培德收尾時長嘆了一口氣：「其實我剛一直以為會唱歌，相當感到失望。」他又說，這場辯論籌辦過程中遭遇許多挫折，幾次考慮設下停損點，支持他們辦下去的是各政黨、尤其是小黨的期待，小黨想要被看到。

身為公開出櫃男同志的賈培德語重心長指出，如果各位對他的背景有理解的話，應該知道他在某些議題跟某些政黨主張南轅北轍，而且是基於基因上的南轅北轍，「即便如此，我也覺得無論如何都要幫他們辦成辯論會，這就是一開始要辦辯論的目地，『即使你不同意某人說話立場，我也要捍衛說話的權利。』」

(中時 )