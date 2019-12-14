台中市政府農業局輔導台中區漁會，於14日在梧棲漁港舉辦「2019台中梧棲漁港鮮魚季活動」，邀請知名主廚郭主義、王輔立示範優質海鮮料理，現場更提供3000份創意海鮮料理供民眾免費享用，藉此行銷梧棲漁港優質漁產品。

農業局表示，除有美味海鮮料理免費供民眾免費品嘗外，現場也安排親子DIY手作營、樂團表演、舞蹈表演、趣味小丑秀及主廚PK秀等精彩活動，民眾當場至梧棲漁港鮮魚季臉書粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／wuchifishparty／)打卡按讚，還有機會獲得限量明信片。

農業局指出，台中市梧棲漁港擁有新鮮豐富漁產品，且鄰近高美濕地，為海線地區觀光重要景點，梧棲漁港當季漁產品包括蝦、蟹、烏魚子、花枝、烏魚、白鯧魚、午仔魚等，新鮮美味，可至直銷中心選購，歡迎民眾踴躍前往遊玩，感受海線風情。

農業局長蔡精強說，烏魚在每年冬至時期都從北方洄游到台中海域，造就台中成為全國野生烏魚漁獲量最高的地方，農業局輔導台中區漁會開發漁產加工品，將烏魚殼加工成烏魚鬆，藉以增加烏魚產品價值並延伸產品保存期限。此外，為了增加台中漁業資源，農業局今年特別放流130多萬尾高經濟價值的午仔魚苗，讓大家除造訪高美濕地、三井OUTLET海線景點外，每年都能到梧棲漁港品嚐到最新鮮的海鮮。

梧棲漁港「2019台中梧棲漁港鮮魚季活動」，與會有農業局長蔡精強、立法院副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏、議員楊典忠、全國農業金庫董事長吳明敏、大安區長周琇茹、龍井區長戴燕如、大安區農會總幹事蔡建宗等人共襄盛舉。

(中時 )