陳昭榮直播買房展現一哥豪氣，大撒88個總價值超過5萬的紅包，讓現場看房客人提前感受過年喜氣！陳昭榮今年5月起，平均每2個就跑一次建案直播賣房，光今年就接了4場房產行銷案，猶如人氣招財貓的他成為建商的 最愛。

陳昭榮今前往位於大林口精華區的房產銷售中心直播，由於適逢年前最後一檔房產直播，又為了幫公司直播提前宣傳，將在12月18日起開跑的年貨大街活動，陳昭榮特別準備88個紅包，帶著扮成財神的主播爆爆，發給現場賓客紅包，不到10分鐘，陳昭榮與爆爆現場共發了價值5萬2800元的紅包，熱鬧滾滾。

適逢年底，陳昭榮細數2019年親力親為賣力經營直播事業的點滴，除了在台灣直播，也前往日本直播、洽談代理商品，公司同事幫他統計出今年至今，共計在台灣直播天數為240天，在日本直播天數35天，還不包含與廠商開會、開發AI系統、內部開會等時間，光是直播就共計275天。整個公司共快20位主播，累積直播天數為290天，等於陳昭榮無役不與。再來以每場平均2.5個小時計，陳昭榮一個人整年來就創造了688個小時直播影音時數，如果以八點檔來算他等於拍了275集。

陳昭榮不只是上場的「演員」而已，除了老闆身分，他還身兼業務、行銷、編劇、導演、場務等工作，其實比拍八點檔還忙，但是為自己的事業打拼，所以心靈是富足的。但陳昭榮每天睡眠時間跟拍八點檔同樣仍是4到6個小時，由於他事必躬親加上睡眠時間少，讓公司同事也常提醒他注意身體健康問題。

陳昭榮笑說，現在幾乎每個月去一趟日本，每次停留約10天，拜訪日本廠商加直播1天步行破1萬5千步不是問題，加上他走路很快，讓同事常常得小跑步才追得上他，這樣每個月至少有超過15萬步的快走健行運動，再加上每年固定會做健康建查，身體方面沒有問題。

(中時 )