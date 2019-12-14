台中市政府農業局輔導外埔區農會今(14)、明日在外埔區忘憂巴士舉辦「來一場露營吧!」活動。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府農業局輔導外埔區農會於14、15日在外埔區忘憂巴士舉辦「來一場露營吧!」活動，推廣食農教育「從產地到餐桌」精神，使用外埔在地、當令農畜產品等製作創意農村料理，讓民眾藉由闖關活動，體驗友善環境農作生產過程，認識在地優質農特產品及認識健康原型食物，培養正確飲食消費觀念。

農業局長蔡精強說，「來一場露營吧!」第一天活動有紮營搭帳棚、竹蜻蜓DIY體驗、忘憂谷導覽及營火晚會，第二天安排創意農村料理DIY體驗、尋找一個大秘寶活動，設有「水之源」、「阿公的土角厝」、「手搖船」、「侏儸紀公園」、「閃電花海」五個關卡讓民眾闖關。

農業局指出，外埔區忘憂谷位於大甲溪北岸，群山環抱、綠水潺潺造就千畝良田，波斯菊、油菜花、黃金稻浪包圍著「忘憂巴士」及「閃電稻田」，已成為外埔區著名觀光旅遊地標，歡迎民眾前往體驗農村休閒風情。

農業局輔導大甲區農會與大甲鎮瀾宮合作，14日、21日及28日於鎮瀾宮廣場設置「大甲媽農夫市集」，販售大甲、外埔、大安區在地包括芋香米粉、有機糙米、飛天豬安農香腸等生鮮、安全農產加工品，活動日下午1時至5時開賣，歡迎民眾選購。

農業局強調，市府為照顧轄內小農，希望藉由大甲媽共同行銷在地生產農產品，農夫市集展售包括大甲芋片、芋香米粉、黑米、西施柚、帝王柚 、砂糖橘、辣椒粉、黃豆、黑豆、花生油等；外埔有機白米、有機糙米、當季蔬菜、紅龍果冰淇淋；大安飛天豬安農香腸、青蔥脆餅、生鮮芋頭、芋頭饅頭等多項農特產品。

(中時 )