趁著SBL休兵期間前往大陸NBL幫助安徽文一奪冠的台啤主控蔣淯安，14日投11中7，含三分球投7中4，貢獻24分、6助攻、2籃板及2抄截，幫助台啤96比80輕取只有單洋將的桃園璞園，小安賽後強調，這次自己西進學到不少。

「畢竟NBL的洋將沒有薪資上限與身高限制，所以找來的洋將都是跑得快，又跳得高的，讓我可以一邊打一邊學習，」蔣淯安說，「尤其是我們隊上的小洋將球風很全面，讓我從他身上偷到不少東西，回來台啤之後也可以運用出來。」

上季拿下年度MVP頭銜的蔣淯安表示，既然台啤上季拿下第2，新球季的目標當然是奪冠，不過今年也是他的合約年，對於自己的未來，小安說得很保留，「對於年度獎項，我始終抱持平常心，希望能以團隊勝負為重，對未來也沒多想。」

只是蔣淯安正在考慮明年跟交往多年女友結婚，當然希望自己可以早點確定未來，「反正時間還早，我現在沒想太多，明年我們也擁有更多選擇，不只是SBL、ABL、NBL，或許連日本職籃也可以考慮進去，畢竟聽說他們年薪很高。」

上季就被台啤總教練周俊三形容是台啤一哥的蔣淯安，如今身分仍然沒變，三哥賽後表示，「不用懷疑！台啤仍然是屬於小安的球隊，你沒看到他一被換下場，馬上就被對方追上，不過就算他是上季MVP，又去NBL，我對他要求仍很高。」

本季加盟台啤的國家隊射手黃鎮，14日也拿13分，展現快速融入台啤團隊能力，周俊三表示，黃鎮本來就是台啤急需的三分射手，又可以在場上給予年輕隊友意見，不過黃鎮賽後自責表示，「上半場我跟隊友溝通沒做好，我還需要加強。」

(中時 )