教育部國民及學前教育署指導、天下雜誌教育基金會主辦的「2019微笑台灣創意教案」成績出爐!台中市崇倫國中繼106年獲得創新應用國高中職組首獎後，今年再以「崇現南華~我們與歷史課本上的距離」，將「密室逃脫遊戲設計」融入教材啟發學生對在地認同，再度抱回冠軍獎座，是目前全國唯一兩度獲得首獎的學校。

教育局表示，台中市崇倫國中透過持續推動的走讀特色活動，帶領孩子探索台灣特有人情物意，啟發孩子對在地的認同參與，讓在地故鄉人事物變成教師教學最好的素材，進而豐富孩子學習歷程，認同及熱愛家鄉。

崇倫國中繼106年「567齊步走」教學團隊以「草悟論劍」奪得首屆全國首獎後，今年由陳金鈴、汪佳怡、劉美娜、蘇亭宇、汪彥璋、黃怡玲、賴澐鉉等7位教師組成「非常好社」，以了解台中市南區在地歷史發展為主軸，透過「密室逃脫遊戲設計」的方式，將相關歷史知識融入謎題，解謎的過程中帶領學生走進歷史，體驗「歷史就是生活」。

陳金鈴表示，台灣於光緒十一年設省，派任劉銘傳擔任台灣巡撫時，本想將省府設於台中市南區，雖因某些因素，將省府遷往台北，所建的城牆未能完成，卻留下了「南門仔」地名，即現今南門路。

以上歷史雖在教科書中出現，孩子卻不知道這段歷史即在目前學校所在位置，也不知道當地曾設立一座台灣火柴廠，為拉近孩子「與書上歷史的距離」，崇倫國中教師精心設計「崇現南華」這套課程，融合課本所學與生活情境脈絡，啟發孩子對於在地的認同與緬懷。

參與這次課程的盧同學表示，這堂課比平常上課還要「燒腦」，平常都在學各國史，這次的課程是親近身邊的區域史，很有趣!另一位張同學也表示，同學間互相討論解出謎底很有成就感，同時又是每天經過的生活環境，對於學到的地名知識會留下很深的印象，可獲得長久的記憶與情感。

(中時 )