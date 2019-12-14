國民黨副總統候選人張善政臉書粉專的封面照片，是一張森林背景，近日遭網友質疑是盜用泰國的圖片。對此，張善政辦公室發言人黃曼昕回應，當時剛成立臉書粉絲頁時，就委由專業設計公司，而設計公司使用的圖片是跟Shutterstock圖庫大師購買，是合法使用，完全沒有所謂的盜用問題，並且批評「很明顯現在黑韓已無出口後，轉為黑張為首要目標」。

近日有網在批踢踢上質疑，他先是觀察張善政的臉書粉絲專頁封面照片，有點向右駕道路，Google圖片後認為這是泰國考艾國家公園（Khao Yai National Park） 的風景照，於是狂酸張善正是盜用泰國的圖片。

PO文一出馬上引起網友熱烈討論，有人吐槽說「沒事兒，反正大家都搞不清楚Taiwan、Thailand」、「taiwan thailand 都一樣啦，不要分那麼細」、「Thai=Taiwan可以，這很國際化，反正外國人泰國台灣也不太會分」、「用台灣的圖很難484」，但也有人說「應該不至於盜圖啦，也有可能買圖庫」、「有授權使用的話 憑什麼不能用」、「老實說，打這個有點無聊…」。

張善政辦公室發言人黃曼昕表示，臉書在現代社群時代是重要的發言管道，所以張善政副總統侯選人在剛成立臉書粉絲頁時，就委由專業設計公司，當初在設計臉書封面圖片，包括海洋（海納百川，有容乃大）、土地（承載萬物含藏萬物的特性）、森林（生生不息）以及碧玉（堅剛但也溫潤中道）等四種概念，而設計公司使用的圖片是跟Shutterstock圖庫大師購買，是合法使用，完全沒有所謂的盜用問題。

黃曼昕批評，很明顯現在黑韓已無出口後，轉為黑張為首要目標，在離1/11投票日僅剩不到一個月的時間，已看見另一波黑張產業鏈的形成，在此我們呼籲，回歸讓人民有良好的視聽環境能夠選擇政策走向，給大家一個乾淨公平的選舉。

(中時電子報)