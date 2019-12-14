中視、衛視中文台奇幻愛情推理劇《想見你》本週日晚上10點將播出第5集，這週進入青春曖昧校園戲，雙帥許光漢、施柏宇不畏14度寒流展現帥氣籃球英姿，柯佳嬿為戲親下場打籃球，還意外是百發百中的神射手！戲外好口碑的風潮，也讓一向支持台灣影視的綜藝教母張小燕收看並關注《想見你》，私下還和製作團隊透露，這部作品好看值得期待，尤其許光漢長得好、表演也好。

許光漢（右）。

第5集的劇情裡，柯佳嬿飾演的黃雨萱已經理解自己回到1998年陳韻如的身體裡，苦思找不到回到2019年的辦法，索性只好開始認真過「陳韻如」的高中生活！許光漢飾演的李子維和施柏宇飾演的莫俊傑，戲裡戲外都是好麻吉，也是熱愛打籃球的人。一場拍攝兩人帥氣打籃球的戲，最後倒數10秒鐘需要許光漢帥氣進球，偏偏NG了好幾次都沒進球，到後來連許光漢都自責大呼「導演，對不起，再一個！」不過其實拍攝當天只有14度，卻又要穿著短袖打球，讓雙帥冷到受不了，許光漢說「明明前天和昨天都是大太陽，偏偏拍這場戲就變冷！」

許光漢。

施柏宇。

私下許光漢和施柏宇是熱愛運動打籃球的男孩，許光漢小學的時候練過六年乒乓球校隊，每天都是很有紀律的訓練和生活，也開啟他對運動的興趣，之後也常和好友一起打籃球，未來他希望可以透過運動和演戲的結合，有機會可以演出運動傳記類的作品，演出真人真事運動員的故事。身材高挑的施柏宇也是喜歡籃球運動，在大學時代時常參與學校籃球比賽，即使曾因為受傷韌帶斷裂，不減他對籃球的熱愛。

施柏宇。

反之女主角柯佳嬿私下其實不太從事太過激烈的籃球運動，但劇中卻又要展現因為黃雨萱穿越後個性大翻轉，從文靜的陳韻如突然變成厲害的籃球「神射手」，令人意外的是，柯佳嬿的投籃命中率幾乎百分百，不管是籃下投球，還是罰球線投籃，無人能擋，完全把許光漢和施柏宇都比下去。正式開拍時，柯佳嬿使盡全力演出，雖然拍完當下還是有點喘，但看到拍攝效果真的有拍出陳韻如球技高超的感覺，笑說：「還真有點擔心運動品牌會找我去做活動呢。」《想見你》於新媒體平台FOX+、myVideo、愛奇藝、LINE TV、MOD & Hami、KKTV同步播出。中視每週日晚上10點、衛視中文台每週六晚上10點首播。

(中時 )