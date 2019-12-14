鼓鼓呂思緯歷經三年，發行全新創作概念專輯《蟲洞》，收獲師兄五月天的滿滿祝福，阿信和鼓鼓都在社交平台上曬出6人拿著專輯的溫暖合影，阿信評價專輯「企劃完整而製作精良，淋漓盡致而充滿野心」。

鼓鼓彈唱新歌老實情人。（相信音樂提供）

鼓鼓帶著新專輯《蟲洞》到上海和廣州宣傳。（相信音樂提供）

日前鼓鼓帶著炫酷新專輯來到上海和廣州，時隔多年與兩地粉絲親切見面互動，更有歌迷攜夫帶女前來支持鼓鼓，不過小朋友不願接受鼓鼓擁抱，瞬間爆哭。鼓鼓演唱〈跪了〉時，還有歌迷大膽「踢館」吳卓源，與鼓鼓合唱，好歌聲惹鼓鼓連連驚呼「你們太會唱！我真的是〈跪了〉」，在新專輯中，〈跪了〉、〈老實情人〉和〈先得方〉三首歌，也被歌迷票選為前三喜愛的歌曲。

鼓鼓演唱新歌。（相信音樂提供）

鼓鼓廣州粉絲見面會大合照。（相信音樂提供）

記憶力很好的鼓鼓，也都會記得和歌迷初相見的景象，他當場指出台下某位歌迷，鼓鼓立刻回答第一次見面就被這位歌迷挑下巴，主持人問：「你被挑下巴時當時在想什麼？」鼓鼓笑回：「嚇到想回家」，不小心嚇到鼓鼓，歌迷見面會後也在微博道歉。此次，歌迷為鼓鼓準備了一份愛心大禮，以鼓鼓的名義為留守兒童捐贈了大批圖書，歌迷獻上捐贈證書，讓鼓鼓大為感動。

接下來鼓鼓也將全台舉行簽唱會，12月22日1400高雄大魯閣晴光之丘廣場；12月28日1400嘉義新光三越、1700台南南紡購物中心；12月29日1430中壢SOGO；1月4日1500台中西屯家樂福（原台糖西屯量販店）；1月5日1500南投家樂福；1月18日1500板橋大遠百1F米蘭廣場；1月19日1500屏東太平洋百貨1F美人魚鐘廣場。更多鼓鼓呂思緯的相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

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