新北市貢寮區靈鷲山華嚴法會，於13日在聖山寺啟建為期17天的法會，今年靈鷲山更推出線上同步直播，讓無法親臨的信眾，也能在網路雲端一同線上連線，副市長謝政達14日也特別前往法會壇城捻香、供燈祈福。（翻攝照片／吳康瑋新北報導）

邁入第15年的新北市貢寮區靈鷲山華嚴法會，於13日在聖山寺啟建為期17天的法會，今年靈鷲山更推出線上同步直播，讓無法親臨的信眾，也能在網路雲端一同線上連線，副市長謝政達14日也特別前往法會壇城捻香、供燈祈福。

謝政達表示，靈鷲山每年定期舉辦大型法會，歲末年終還有華嚴法會，法會以「感恩」為宗旨，提醒全體僧眾莫忘弘法初心之餘，更感謝全體信眾的護持，他也指出，今年華嚴法會首次同步直播連線，讓線上民眾也可以齊心體驗時間無限、空間無限的共修方式，發揮華嚴法會廣開方便法門、化解眾生苦難的慈悲精神。

靈鷲山佛教教團表示，《華嚴經》是經中之王，持誦《華嚴經》可以收攝身心、體悟佛法，為社會注入安定的力量，靈鷲山自1991年開始「僧眾四季精進閉關」，從此確立四季閉關宗風，今年主題定名為「富貴華嚴」，富貴華嚴並非世俗追求的榮華富貴，而是心靈的富貴，歡迎大家隨喜共修參與一年一度的法筵盛會。

教團也指出，在法會期間也特別禮請心道法師上堂為四眾弟子說法，以清涼的法語甘露，滌去弟子心地塵垢，更開設6堂《華嚴經》教育課程，由首座了意法師講授，帶領信眾理解《華嚴經》的架構與意涵。

民政局長柯慶忠表示，華嚴法會每年會準備「供福包」與大眾結緣，讓想參加華嚴法會又無法前來的信眾可以同獲加被。「供福包」蘊含「供福．共福」之意，法會期間供養諸佛後會熬煮成3、4千碗美味的臘八粥，分送給貢寮當地各機關單位，與地方人士廣結善緣。

(中時 )