新任台中市建築經營協會理事長邱名仕，擁有英國理茲大學建築結構學博士學位，他強調新團隊懷抱著期待的改變與決心，持續踏著穩健的步伐，承先啟後協會「創新建築˙經營幸福」的美好藍圖。（盧金足攝）

越過成軍10年里程碑，台中市建築經營協會迎來嶄新轉捩點，由新任理事長邱名仕領導的團隊呈現年輕化的趨勢，為協會注入了新活力。（台中市建築經營協會提供／盧金足台中傳真）

台中市建築經營協會第10屆理事長交接典禮，台中市政府祕書長黃崇典（左三起）、建設局長陳大田、地政局長吳存金與社會局長彭懷真（左二）等人，都出席見證交接盛會。（盧金足攝）

一棒接一棒，棒棒都是揮出全壘打的強棒！台中市建築經營協會舉行理事長交接典禮，豐境建設總經理邱名仕（右）自大熊建設董事長梁信雄手中傳承，擔任第10屆理事長。（盧金足攝）

年輕有活力，接軌國際的台中市建築經營協會，明年將以「十年豐采˙嶄新未來」為目標，聚焦大師講座、論壇、海外參訪等年度三大活動。（台中市建築經營協會提供／盧金足台中傳真）

台中市建築經營協會一步一腳印，打造第十年的里程碑，13日舉行理事長交接典禮，豐境建設總經理邱名仕自大熊建設董事長梁信雄手中接棒，扛下理事長重責大任，邱名仕向會員提出明年願景，將以「十年豐采˙嶄新未來」為目標，以精彩的大師講座、海外參訪，與國際接軌，開拓世界觀視野

，還要舉辦「宜居城市」新生活提案論壇，攜手所有會員共同為幸福產業努力。

台中市建築經營協會理事長交接典禮，台中市政府祕書長黃崇典、建設局長陳大田、地政局長吳存金與社會局長彭懷真等人，都出席見證交接盛會。

邱名仕走馬上任，擔任台中市建築經營協會龍頭備受矚目

，43歲的邱名仕，畢業於逢甲大學土木工程系，擁有全球聞名的英國理茲大學建築結構學博士學位，經營豐境建設品牌

，不吝分享經驗，也希望從台中市建築經營協會凝聚建築業更多向心力，大家一起為建築相關產業向上提升。

台中市建築經營協會由建築相關行業的會員所組成，會員數超過300人，成員樂於交流、學習，協會旗下多個運動社團發展蓬勃，受各界推崇「大師講座」，年年都有精彩亮點，甚至掀起風潮，吸引不少公會團體取經、爭取合辦，獲得極佳口碑。

邱名仕強調，明年將以「十年豐采˙嶄新未來」為目標，聚焦大師講座、論壇、海外參訪等年度三大活動，為會員跨域及打開新視野的「大師講座」，廣受會員好評、也是協會重要傳承活動之一，在教委會成員提前啟動下，明年的演講大師名單一開出，令人眼睛一亮，很多會員期待親炙世界知名的大師來台灣開講，也建立台中市建築經營協會連結世界舞台的機會。

「來協會講座的大師，讓建築相關會員不只充電，也是與國際大師最近的距離！」邱名仕，歷經邀請與連絡，不只完成重要任務，難能可貴的是，多位大師願意專程從海外來台中，會員有如進到大師共殿堂，屆時聆聽的過程，將極具吸引力。

邱名仕與建經團隊多方奔走連繫，敲定「大師講座」的重量級名單，邀請到荷蘭Macanoo、MVRDV、紐約KPF建築事務所、華人照明先驅周鍊先生、日本竹中工務店、佳士得主席張丁元、台灣流通業教父徐重仁等跨領域的國際級講師，無論是建築與都市議題，亦或是以商界眼光剖析的演說，都將更為深入及開闊，精彩可期。

2020年9月將舉辦「宜居城市」新生活提案論壇，以城市生活為核心，探尋下一階段台中都市規畫與住宅設計的可能；一年一度的協會海外參訪也在回應「宜居城市」主題下，計畫前往「現代建築」之發源地，也是「節能建築」的技術先驅-德國，實地了解「被動式建築」等其他節能原理的運用方式。

越過成軍10年里程碑，台中市建築經營協會迎來嶄新轉捩點，由邱名仕領導的團隊呈現年輕化的趨勢，為協會注入了新活血，每月聚會地點與形式也進行調整、更貼近會員需求

，全年度活動規劃將帶給建設及建築同業們更豐富多元的視野。

此外，並藉由活動中諸多專業議題的討論，展現協會對於城市願景、建築政策、住宅環境的關注與展望，新團隊懷抱著期待的改變與決心，持續踏著穩健的步伐，承先啟後協會「創新建築˙經營幸福」的美好藍圖，迎向並開創更多的十年，讓台中市建築經營協會在全台建築業大放異彩。

(中時 )