新北市義勇防消總隊第七大隊共募集善款19萬7500元，採購3950斤白米及395條棉被，幫助弱勢。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市義勇防消總隊第七大隊已連續多年發起善舉，募款共同捐助弱勢團體，今年由義消大隊長游裕興及副總幹事王建魁擔任發起人，發起後各消防及義消分隊踴躍響應，共募集善款19萬7500元，採購3950斤白米及395條棉被。

發起人代表昨（13日）轉交給新北市社會局雙和社福中心，藉由這社福機構「幸福滿屋-實物銀行」統籌分配給弱勢家庭及獨居長者，期能藉此拋磚引玉，號召大家一起來關懷身旁的弱勢族群，讓每個人都能感受到社會的溫情，過一個好年。

(中時 )