寒冬送暖！新北義消好有愛 23:472019/12/14 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市義勇防消總隊第七大隊共募集善款19萬7500元，採購3950斤白米及395條棉被，幫助弱勢。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市義勇防消總隊第七大隊共募集善款19萬7500元，採購3950斤白米及395條棉被，幫助弱勢。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 新北市義勇防消總隊第七大隊已連續多年發起善舉，募款共同捐助弱勢團體，今年由義消大隊長游裕興及副總幹事王建魁擔任發起人，發起後各消防及義消分隊踴躍響應，共募集善款19萬7500元，採購3950斤白米及395條棉被。 發起人代表昨（13日）轉交給新北市社會局雙和社福中心，藉由這社福機構「幸福滿屋-實物銀行」統籌分配給弱勢家庭及獨居長者，期能藉此拋磚引玉，號召大家一起來關懷身旁的弱勢族群，讓每個人都能感受到社會的溫情，過一個好年。 (中時 ) #義消 #發起人 #新北市 #社福機構 #機構 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北第三波秋冬遊補助 住新北旅館加碼送好禮 11:312019/12/10 生活 新北議長寒冬送暖 率團關懷弱勢 14:352019/12/10 生活 打破禁忌 新北市倡議「晚年人生我做主」 18:012019/12/10 生活 秋冬遊再補助 住新北旅館送好康 04:102019/12/11 地方新聞 台北中興扶輪社 捐贈新北市第3輛復康巴士 15:102019/12/11 生活 新北市預算表決 民進黨議員退席抗議 17:562019/12/13 政治 台、政教授共同備課 升級新北市高中師資 18:062019/12/13 生活 金包里溪惡臭難耐 新北市府回應年底將施做改善工程 20:262019/12/13 生活 新北市高中師資 大升級 04:102019/12/14 地方新聞 新北文化貢獻獎 向傳承者致敬 13:442019/12/14 生活 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 縱火害七命 逆子多次家暴醫生爸 - 社會 對藍綠都不滿 炸彈客曝「要再幹一場大的」 - 社會 大火七死》醫生爸不給生活費？前輩堂負責人曝縱火因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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