樂團「Tizzy Bac」14日在天母體育館舉行「鐵之貝克XX」20週年演唱會，吸引3500位粉絲擠爆現場，去年貝斯手哲毓因癌症逝世，昨特地邀請「旺福」鼓手肚皮與Bass手推機、「宇宙人」Bass手方Q、「十九兩樂團」提琴手Riecky、「落日飛車」Bass手弘禮及Tizzy Bac的第一代鼓手凱同擔任嘉賓，並以3D動畫技術重現哲毓演出動態，超過10人大樂隊重磅演出經典曲〈鞋貓夫人，Madame!!!〉，感動畫面惹哭全場粉絲。

惠婷穿上「兄」字上衣向許哲毓致敬。（相知音樂提供）

樂團「Tizzy Bac」14日在天母體育館舉行「鐵之貝克XX」20週年演唱會。（相知音樂提供）

開唱前飽受感冒苦惱的主唱惠婷，經過一週中醫密集調養順利康復，她以一頭黃髮搶眼造型帥氣登場，感性地說「20年對我們來說是個重要的一年，一個樂團能走到現在相當不容易」，更感謝粉絲支持，3小時內帶來〈這是因為我們能感到疼痛〉、〈鐵之貝克〉、〈我所深愛的人們〉及〈You’ll see〉等30首經典歌曲。

演唱會特別打造獨特X型舞台與造型燈架，以雙X設計概念呼應演唱會主題，高規豪華舞台更讓鼓手前源直呼「終於可以想像小巨蛋舞台的樣子」，此外也找來樂團好友同台演出，包括與「十九兩樂團」提琴手Riecky合奏，並聊起15年前的「野台開唱」同台趣事，逗笑台下粉絲。

「Tizzy Bac」主唱惠婷以一頭黃髮搶眼造型帥氣登場。（相知音樂提供）

Tizzy Bac「鐵之貝克XX」20週年演唱會。（相知音樂提供）

為了20週年演出，籌備長達1年時間，排練超過80小時，最高紀錄一天花超過12小時練團，惠婷更首次挑戰舞蹈，自創「手指外星舞」，前源也難得放下鼓棒彈吉他，走到台前自彈自唱，「為了讓股東們滿意不再雞雞叫，我們可是用心誠意，真的是所有的招都用了！」今許多音樂圈好友到場支持，包含旺福、宇宙人、法蘭黛、滅火器、蘇打綠馨儀、南瓜妮歌迷俱樂部柯家洋、許哲珮、鄭宜農等，鄭宜農更說「我一直是Tizzy Bac股東，下週我也要在同場地開唱，一定要來體驗感受一下！」

(中時 )