陳美鳳每年主持特別節目的裝扮都沒讓觀眾失望，爆乳禮服相當搶眼。民視提供

白家綺。民視提供

崔浩然（左起）、唐美雲、霍正奇。民視提供

浩角翔起。民視提供

民視除夕特別節目《民視第一發發發》除夕特別節目14日錄影，由胡瓜領軍，率陳美鳳、侯怡君、Gino、白家綺，浩角翔起共同主持。

民視一姊陳美鳳一襲深V爆乳禮服火辣出場，大開場時，胡瓜誇她的服裝超有誠意，胸前好身材讓所有主持群異口同聲說：「『長輩』的輩份超有力。」笑說每年除夕大開場，陳美鳳舞蹈穿的布料會越來越少，陳美鳳大器表示：「每次跟這些青春肉體一起就像是她的『防腐劑』，讓我永保青春。」

藝人使出渾身解數，在拍戲工作之餘展現才藝舞技，柯叔元、王燦、傅子純及藍葦華在「醒獅跳樁秀之獅王爭霸」震撼擊鼓賀新春。主持人之一Gino把愛車開到攝影棚，舞蹈搭配特效分多次錄影呈現給大家。

白家綺說去年因為待產，今年終於能參加過年特別節目，心情超興奮。浩角翔起在大開場有啦啦隊舞蹈，他們將被拋到半空中，還有另外一個單元會跟Gino舞蹈大PK，霸氣說要讓觀眾除夕夜「完全不敢轉台」。

(中時 )